Fluminense depende apenas de si para avançar à semi do Carioca; entenda

Após um início conturbado e irregular, o Fluminense renasceu no Campeonato Carioca. Assim, com a vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, a equipe depende apenas de si para ficar entre os quatro primeiros e avançar à semifinal. No momento, o time ocupa a 5ª colocação, com 14 pontos, mesmo número do rival Vasco.

Em teoria, o Tricolor terá que vencer o já rebaixado Bangu e torcer por um tropeço de Madureira ou Vasco. O Tricolor Suburbano terá pela frente um duelo com o Nova Iguaçu, enquanto o Cruz-Maltino mede forças com o Botafogo. No entanto, mesmo que ambos vençam, o time de Laranjeiras pode garantir a classificação.