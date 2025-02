Flamengo tem saldo positivo em primeiros clássicos pelo Carioca

Filipe Luís tem boa sequência contra rivais do Rio e garante praticamente o título simbólico da Taça Guanabara, fase inicial do Estadual

O primeiro embate foi diante do Fluminense, único clube que conseguiu vencer o Flamengo desde a chegada do técnico Filipe Luís. Desta vez , no entanto, as equipes ficaram no empate, em um duelo que o Rubro-Negro propôs mais o jogo, enquanto o Tricolor atuou de forma reativa. O treinador rubro-negro, aliás, reclamou da postura do rival por conta disso.

O Flamengo encerrou a série de clássicos na Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca, e ficou invicto diante Fluminense, Botafogo e Vasco. Aliás, foi a primeira vez que o técnico Filipe Luís passou pela experiência desde sua chegada ao Rubro-Negro. Fora o Estadual, o time ainda enfrentou o Alvinegro pela Supercopa do Brasil e levantou a taça.

Depois disso, foi a vez a do Botafogo. Os times, que se enfrentaram pela Supercopa do Brasil, já sabiam das virtudes de cada. No entanto, o Flamengo foi superior e venceu por 1 a 0, no Maracanã. O placar poderia ser maior, porém o Fla desperdiçou muitos lances. Aliás, a partida ficou marcada por confusão entre jogadores após fim da partida também no Maracanã.

Por fim, o Flamengo derrotou o Vasco, no último sábado (15), por 2 a 0 com uma atuação bem superior ao Cruz-Maltino. No primeiro tempo, especialmente, o Fla não sofreu nenhuma investida da equipe adversária. Com o resultado, a equipe de Filipe Luís garantiu a classificação para semifinal do Campeonato Carioca.

Para finalizar a Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Maricá, no sábado (22), às 16h30, no Maracanã. Uma vitória simples garante o título simbólico da competição. Até mesmo um empate pode garantir o troféu ao Fla, porém precisa torcer por um tropeço do Volta Redonda diante do Boavista, em Bacaxá.