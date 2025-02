Espanha destaca ‘primeira grande atuação’ de Neymar em retorno: ‘voltou a sorrir’

O camisa 10 sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol e primeira vitória desde seu retorno ao Santos, líder do Grupo B do Paulistão

O primeiro gol do retorno de Neymar teve gosto do 139º do craque com a camisa do Santos. De pênalti, sofrido por ele mesmo em decorrência de uma boa jogada, o astro recordou o sabor de balançar as redes pelo clube de coração e de ser pauta positiva para mídia no pós-jogo. Os principais jornais da Espanha, por exemplo, deixaram a rigidez de lado e mudaram o tom para abordar sua atuação na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, no domingo, 16.

A excelente tabela com Soteldo na entrada da área resultou no primeiro pênalti sofrido pelo camisa 10 em seu retorno, aos 13 minutos de jogo. Com direito a beijinho na bola, o astro bateu com a tranquilidade que sempre lhe coube, no canto esquerdo de Guilherme, para voltar a marcar pelo clube após 13 anos.