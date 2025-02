Corinthians chega à Venezuela para a duelo pela Libertadores

Timão chegou no começo desta segunda-feira (17) à Caracas e ainda fará mais um treinamento antes da estreia no torneio

O Corinthians já está em Caracas, onde na próxima quarta (19), estreia na Libertadores, contra o Universidad Central, às 21h30. O Timão chegou à capital venezuelana no começo da noite desta segunda (17), no horário local, por volta das 22h no horário de Brasília. O elenco alvinegro realizou a viagem, que durou cinco horas, em um voo fretado.

Nesta terça-feira (18), Ramón Díaz realiza o último trabalho antes da partida para definir o time titular. A tendência é que o treinador repita a equipe que venceu o Santos na semana passada, pelo Campeonato Paulista.