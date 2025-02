Contra o Bahia, The Strongest faz primeiro jogo oficial em 2025

Confronto abre disputa por vaga na terceira fase eliminatória da Libertadores / Crédito: Jogada 10

A diferença do Brasil para outros países da América do Sul no calendário futebolístico vai ficar latente na próxima terça-feira (18). No duelo entre The Strongest e Bahia, pela segunda fase eliminatória da Libertadores, os clubes chegam em estágios bem distintos da temporada. Enquanto o Esquadrão chega com 11 partidas de rodagem entre Baianão e Copa do Nordeste, este será o primeiro jogo oficial dos bolivianos em 2025.

Até então, foram somente cinco jogos amistosos com Universitário de Vinto (1 a 1) Blooming (vitória por 4 a 1), Aurora (goleou por 4 a 0), Real Tomayapo (triunfo por 2 a 0) e, no último sábado (15), contra o Binacional, do Peru. No único duelo contra um time fora do futebol boliviano, o Tigre empatou em 3 a 3. A saber, a partida amistosa aconteceu na cidade andina de Juliana, a 3,8 mil metros de altitude.