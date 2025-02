Como estava o Santos e o mundo no último gol da primeira passagem de Neymar? Relembre

Autos de um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, no domingo, 16, Neymar não balançava as redes pelo Santos desde a semana do caso que inspirou o filme ‘O Dia do Atentado’, na maratona de Boston. O craque não sentia esse gostinho de marcar pelo clube de coração desde o triunfo sobre o Flamengo-PI, no dia 17 de abril de 2013, pela Copa do Brasil. Mas você lembra como era o time do Peixe? E o que acontecia no mundo? O Jogada 10 responde.

O Santos buscava classificação à segunda fase da Copa do Brasil diante do Flamengo-PI, em plena Vila Belmiro, quando Neymar decidiu seu último jogo pelo clube. A equipe vinha embalada de uma goleada por 4 a 0 sobre o Barbarense, pelo Paulistão – com todos os gols marcados pelo craque -, mas não repetiu o feito naquela partida.