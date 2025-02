Caixinha rasga elogios ao ataque do Santos, mas prega cautela com Neymar

Treinador destacou atuação de trio formado por Neymar, Soteldo e Guilherme, ressalta importância de Thaciano, mas pede calma com sequência / Crédito: Jogada 10

O técnico Pedro Caixinha saiu muito contente da Vila Belmiro, após a vitória do Santos por 3 a 1 em cima do Água Santa, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O treinador rasgou elogios a equipe, principalmente ao ataque formado por Neymar, Soteldo e Guilherme. O comandante também ressaltou a dedicação do trio durante os treinos, principalmente na preparação em jogadas de bola parada.

"Neymar, Guilherme, Soteldo, tiveram momentos de repetição de bolas paradas. Isso me lembra a história de grandes jogadores, o próprio Neymar, Messi, Ronaldo, que têm a capacidade de entender que precisa fazer repetições. Vi, atrás do gol, como ele faz isso tão bem", falou Caixinha, que também pregou cautela com o astro do Peixe.