Vegetti cobra autocrítica do Vasco: ‘Temos que melhorar’

Um dos principais jogadores do Vasco, Vegetti ficou na bronca com a atuação da equipe no Clássico dos Milhões. O centroavante argentino, que ainda discutiu com o goleiro Léo Jardim e o lateral Lucas Piton durante o primeiro tempo, demonstrou insatisfação com o desempenho do time. Dessa forma, cobrou uma autocrítica para dar a volta por cima e buscar a classificação no Carioca.

“O primeiro tempo foi muito ruim. Melhoramos no segundo tempo, mas cansamos. Eles (Flamengo) tem um time muito qualificado e nós fizemos esforço, mas temos que trabalhar e melhorar muito. Temos que ter muita autocrítica para melhorar. Estamos numa fase ruim e temos que trabalhar para resolver isso”, disse o centroavante.