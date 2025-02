Vasco venceu o Flamengo duas vezes nos últimos 30 jogos

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste sábado (15), prolongou a série negativa do Vasco no “Clássico dos Milhões”. Com esse resultado, a equipe de São Januário alcançou oito partidas sem vitória, com seis derrotas e dois empates. Vale lembrar que o último triunfo ocorreu por 1 a 0, durante a fase de grupos do Carioca de 2023, quando Puma Rodríguez marcou o gol decisivo.

Além disso, ao analisar um período mais amplo, a desvantagem do Vasco se torna ainda mais evidente. Nos últimos 30 confrontos, o time cruz-maltino venceu apenas duas vezes. Por outro lado, o Flamengo conquistou 17 vitórias, enquanto 11 partidas terminaram empatadas.