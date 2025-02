Torcedores tentam invadir treino do Santos para fazer cobranças a Pedro Caixinha

Membros de organizada não foram autorizados a entrar no CT, com exceção de das lideranças; rojões foram lançados no gramado

Integrantes de uma das mais conhecidas torcidas organizadas do Santos, a Sangue Jovem, fizeram tentativas de invasão ao último treino do time no CT Rei Pelé antes da partida deste domingo (16) contra o Água Santa. O motivo não poderia ser outro: fazer cobranças ao técnico Pedro Caixinha por melhores resultados no Campeonato Paulista.

Houve o lançamento de alguns rojões em direção ao gramado depois do veto da segurança do clube à entrada dos membros da organizada. Assim, ocorreu a paralisação do treinamento por alguns minutos. Somente duas das lideranças, aliás, tiveram o acesso permitido pela cúpula alvinegra.