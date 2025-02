Torcedores do Tottenham protestam antes de jogo com o United

Com a equipe afundada na 15ª posição na tabela, insatisfação só aumenta contra Daniel Levy, atual dono do clube

Torcedores do Tottenham se mobilizaram para protestar contra Daniel Levy antes do confronto com o Manchester United pela Premier League, neste domingo (16). Nas últimas semanas, a insatisfação com o presidente do clube se intensificou, sobretudo porque a equipe ocupa a 15ª posição no campeonato e já está fora das duas copas nacionais.

Embora o atual técnico, Ange Postecoglou, esteja sob pressão, a revolta contra Levy é antiga. Afinal, o Tottenham está há 17 anos sem conquistar títulos e não alcança uma colocação entre os três primeiros da liga desde 2018.