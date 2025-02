Sob protestos, Tottenham derrota Manchester United em Londres

Milhares de torcedores protestaram contra o dono do clube antes da partida, vencida por 1 a 0 com gol de Maddison

No “Clássico da Crise”, o pressionado Tottenham, cuja torcida protestou contra o dono antes do jogo, venceu o também em má fase Manchester United por 1 a 0, neste domingo (16), em Londres. O gol da virória foi de Maddison, no início do primeiro tempo. Com o resultado, os anfitriões chegaram a 30 pontos, na 12ª posição. Já os visitantes caíram para 15º, com 29.

Os Spurs voltam a campo no próximo sábado (22), fora de casa diante do Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês. Na mesma data, pela mesma competição e também como visitante, o United encara o Everton.