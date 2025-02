Roberto Assaf: Taça GB, o título que não vale para o Flamengo?

A sorte do Flamengo é que, apesar de tudo e do desinteresse pelo Carioca, a mediocridade dos rivais é muito superior

Flamengo 2 a 0 Vasco. A pergunta que se faz é: por quais motivos disputar títulos que o próprio clube não reconhece? Paciência esgotada de mencionar o assunto. O objetivo é o Mundial de junho. A obsessão por esse torneio, cuja possibilidade de conquistar é zero, comprometerá o ano do futebol do clube, prejudicando todas as competições.

O Flamengo dominou completamente o primeiro tempo. Entrou e jogou em ritmo de Fórmula 1. O Vasco caminhava. Sequer cruzou a linha média. O problema é que o Rubro-Negro troca dezenas de passes, mas cria poucas oportunidades, e faz poucos gols. Aos 30 minutos, Plata recebeu na área. E no momento de concluir foi calçado por Zuccarello. Bruno Henrique cobrou o pênalti à direita de Léo Jardim: 1 a 0. Pouco depois, Varela levantou, e o goleiro tocou a bola na direção de Plata, que marcou. Mas é fato que o uruguaio estava em posição irregular. Ficou nisso.