Rafael valoriza vaga do São Paulo nas quartas do Paulistão

Goleiro do São Paulo foi eleito o melhor em campo no empate em 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo (16)

Após o empate do São Paulo com o Palmeiras em 0 a 0, o goleiro Rafael valorizou o ponto conquistado no Allianz Parque. Afinal, o resultado classificou o Tricolor para as quartas de final do Paulistão. No entanto, ele reforçou que o time buscava a vitória, de olho em ter a melhor classificação geral na fase de grupos.

O São Paulo, vale lembrar, está em primeiro lugar no Grupo C, com 16 pontos, seguido por Novorizontino (12), Noroeste (7) e Água Santa (6). Os dois primeiros avançam, e faltam duas rodadas. O Tricolor agora recebe a Ponte Preta na quarta-feira (19) e visita o São Bernardo no domingo (22).