Porto vence Farense em jogo com homenagens a Pinto da Costa

Duelo no Faro termina 1 a 0 para os portistas. Ex-presidente do clube entre 1982 e 2024, que morreu neste sábado, é muito lembrado / Crédito: Jogada 10

Neste domingo, 16/2, em jogo com homenagens a Pinto da Costa, ex-presidente do Porto entre 1982 e 2024, os portistas venceram o Farense por 1 a 0. O gol foi de Francisco Moura no segundo tempo. Assim, o resultado leva o Porto aos 46 pontos, consolidando a terceira colocação. Mas o Farense, com 15 pontos, segue na zona de rebaixamento, em penúltimo. Jogo também teve uma grave lesão de Vasco Souza, do Porto, após entrada violenta de Zé Carlos, que foi expulso. Pinto da Costa morreu neste sábado aos 87 anos, vítima de câncer na próstata. Foi lembrado com uma bonita homenagem antes do jogo, com um minuto de silêncio e aplausos das duas torcidas. O ex-presidente comandou o Porto por 42 anos e é o dirigente que mais títulos conquistou na história do esporte. Afinal, foram 69 títulos no futebol (incluindo duas Champions e dois Mundiais, em 1987 e 2004). E mais de 2.000 troféus em todas as modalidades disputadas pelo clube.

O primeiro tempo foi uma decepção ofensiva. Afinal, nenhum chute foi direcionado ao gol. O Porto nada fez de produtivo.Contudo, o Farense ao menos teve um chute perigoso de PV e uma finalização de bicicleta de Njie, ambas para fora. De relevante, apenas as homenagens da torcida do Porto a Pinto da Costa, que gritava o nome do ex-presidente e exibia bandeiras com a imagem do cartola e cachecóis com o seu nome.