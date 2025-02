PlayPlus, o streaming da Record, exibe Palmeiras x São Paulo ao vivo e de graça

Confira os principais jogos do Paulistão através do serviço de streaming gratuito da Record. Neste domingo, Palmeiras x São Paulo

Após alcançar o 1º lugar na audiência na rodada passada do Paulistão, números da “Kantar Ibope Media’, a Record volta a apresentar, com exclusividade, mais um jogo do Estadual. Trata-se do Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras, às 18h30 (de Brasília). Para o Verdão, que joga em casa, no Allianz, a vitória é essencial, pois o time está fora do G2 de seu grupo. Já o São Paulo, mesmo irregular, é líder de seu grupo e uma vitória o mantém em confortável vantagem em relação aos demais concorrentes.

No duelo entre Corinthians e Santos a Record alcançou a mpedia de 17,7 pontos, com pico de 19,7 e participação de 30,1% sobre o número de TVs, deixando o segund lugar com a Globo.