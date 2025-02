Piquerez assume responsabilidade e compreende vaias da torcida do Palmeiras: ‘Estão certos’

O Palmeiras saiu vaiado do Allianz Parque na noite deste domingo (16). Pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Verdão empatou sem gols contra o São Paulo no Choque-Rei e segue fora da zona de classificação do estadual.

Com maior posse de bola do seu time, o lateral Piquerez acredita que o Palmeiras merecia sair com a vitória. O uruguaio também não negou que o Verdão teve muitas dificuldades para concluir suas jogadas no campo de ataque.