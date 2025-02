Neymar marca na vitória do Santos, novo líder do Grupo B do Paulistão

Na Vila lotada, Neymar abre o placar e faz boa partida na vitória por 3 a 1 sobre o frágil Água Santa. Sai da lanterna direto para a liderança / Crédito: Jogada 10

Com direito ao primeiro gol de Neymar na sua volta ao clube, o Santos venceu o Água Santa, neste domingo, 16/2, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Este resultado fez a alegria dos 13.795 santistas que lotaram a Vila. Afinal, o time chegou aos 12 pontos e saiu da lanterna para a liderança do Grupo B do Paulistão. Assim, deixa para trás Bragantino, Guarani e Portuguesa, todos com 11 pontos. Mas o Água Santa, com 6 pontos e na lanterna do Grupo C, está na zona de rebaixamento. Neymar fez seu gol aos 13 minutos do primeiro tempo, de pênalti que ele mesmo sofreu, abrindo o placar. Ney teve boa atuação e, mesmo sob forte calor, jogou quase o tempo inteiro, saindo aos 39 da etapa final. Além disso, deu o passe para o terceiro gol, de Guilherme. O outro tento santista foi de Thaciano. Para o Água Santa, quem descontou foi Netinho. Mas com um golaço de fora da área que valeu o ingresso.

Neymar abre o placar Apesar da temperatura altíssima, mesmo com o jogo às 20h30 (de Brasília), o que se viu foi tanto o Santos quanto o Água Santa buscando o jogo e impondo velocidade nas jogadas. Bem mais técnico, o Peixe se impôs nos primeiros minutos. Neymar queria jogo e buscava se comunicar com Soteldo, Thaciano e Guilherme. Quase marcou sem querer quando desviou um chute de João Schmidt, que passou perto. Mas, aos 13 minutos, veio o esperado gol de Neymar. Após tabelar com Soteldo, Neymar foi derrubado na área. Pênalti que o astro cobrou e fez seu primeiro gol nesta volta ao Santos, o de número 193 somando com a primeira fase no Peixe.