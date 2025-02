Mesmo com vitória do Fluminense, Mano Menezes lamenta gols perdidos: ‘Meio felizes’

Apesar de ter vencido o confronto, técnico do clube carioca comentou sobre as bolas na rede que não entraram

Os gols do Tricolor foram todos no primeiro tempo. Logo no primeiro minuto de jogo, Cano abriu o placar. Aos 38, Cannobio foi quem ampliou. Em ambos os lances a assistência foi de Jhon Árias, que completou 200 jogos pelo clube carioca neste domingo.

O próximo compromisso do Fluminense, portanto, é no domingo (23), contra o Bangu no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Com 14 pontos, o Tricolor ainda tem chances de avançar para a semifinal do Carioca. Por outro lado, caso não consiga a classificação, vai brigar por uma vaga na Taça Rio.

