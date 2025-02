Liverpool supera golaço brasileiro, bate Wolves e segue líder isolado do Inglês

Reds entraram em campo pressionados pela vitória do Arsenal na rodada, mas fazem dever de casa com gols de Díaz e Salah em Anfield Road

Com gol de Luis Díaz e Salah ainda no primeiro tempo, o Liverpool derrotou por 2 a 1 o Wolverhampton neste domingo (16), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado em Anfield Road mantém os Reds na liderança isolada da Premier League, agora com 60 pontos, sete a mais do que o Arsenal, segundo colocado. Matheus Cunha descontou para os visitantes.

O jogo

Sobrou qualidade na primeira etapa. O Liverpool, com qualidade bem superior ao adversário, aproveitou dois contragolpes para construir vantagem no placar. O primeiro gol saiu aos 14 minutos com Luis Díaz, em trombada com o goleiro após cruzamento de Salah e corte mal feito de Toti Gomes. Os Reds ampliaram aos 36′ com Salah, em pênalti sofrido por Luiz Díaz. O atacante colombiano, aliás, foi o principal nome dos Reds no primeiro tempo. Matheus Cunha, pelo Os Wolves cometeram falhas na defesa e tiveram em Matheus Cunha o seu destaque. Além de assustar em cobrança de falta, o brasileiro comandou praticamente todas as ações ofensivas dos visitantes.