Leonardo Jardim afirma que Cruzeiro está ‘muito longe do ideal’

O Cruzeiro ficou no empate por 1 a 1 com o América Mineiro, no jogo de ida pelas semifinais do Campeonato Mineiro, neste domingo (16). A partida foi a estreia do técnico Leonardo Jardim no comando da equipe em uma partida no Mineirão.

Em coletiva após o confronto, o treinador afirmou que a equipe está longe de ser o ideal. Aliás, disse que precisa construir um Cruzeiro ideal.