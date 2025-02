Léo Jardim minimiza bate-boca com Vegetti: ‘Situação de jogo’

O primeiro Clássico dos Milhões da temporada mexeu com os ânimos dos vascaínos. Se na arquibancada os torcedores entraram em confronto com a polícia, dentro de campo os próprios jogadores entraram em rota de colisão. Nem mesmo as principais lideranças do elenco conseguiram se controlar. Afinal, Vegetti e Léo Jardim tiveram um bate-boca no primeiro tempo.

O Vasco foi dominado no primeiro tempo e sequer passou do meio-campo. O time ficou sufocado com a pressão alta do Flamengo e, assim, só sofreu durante 45 minutos. Sem ver a cor da bola, Vegetti se irritou com a quantidade de bolas rifadas. Com isso, discutiu com o goleiro Léo Jardim, que minimizou o caso na saída de campo.