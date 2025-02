Gabigol ressalta jogo difícil contra o América e admite que time ainda precisa melhorar

Autor do gol do Cabulso, atacante acredita que time pode aproveitar a semana de folga para melhorar coisas que ainda não se ajustaram

No jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficou no empate contra o América, no Mineirão. A Raposa saiu na frente ainda na primeira etapa, mas acabou sofrendo o empate no segundo tempo.

Autor do gol cruzeirense, Gabigol destacou a dificuldade da partida. Além da partida, o atacante recordou que neste começo de temporada já passaram três treinadores pelo time, o que, para o jogador, atrapalha no entrosamento dos jogadores.