Fluminense vence o Nova Iguaçu e encosta no G4 do Carioca

Fluminense faz 2 a 0 no Maracanã, com gols de Cano e Canobbio, Vaga será decidida contra o rebaixado Bangu, também no Maraca

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, neste domingo (16), pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Carioca. Cano e Canobbio marcaram os gols, ambos no primeiro tempo no Maracanã. Este foi o jogo 200 do meia Arias com a camisa tricolor. Ele, vale lembrar, é um dos maiores ídolos da história do clube.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 14 pontos e agora está em quinto lugar. Esta, aliás, é a mesma pontuação do Vasco, quarto colocado, e que já jogou. Na última rodada, o Flu recebe o rebaixado Bangu, enquanto o Cruz-Maltino mede forças com o Botafogo, sétimo, com 13. Ambas as partidas serão no domingo que vem (23). O Maricá, com 12, ainda pode ultrapassar todos esses.