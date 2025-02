Filipe Luís cita Jorge Jesus para descrever vitória: ‘Nota artística’

“Foi um grande jogo, uma vitória com nota artística, como um técnico meu (Jorge Jesus) costumava dizer. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. Meu time está muito bem. Temos que manter nesse nível de humildade, concentração, porque a temporada nem começou ainda”, disse.

Filipe Luís ficou orgulhoso da atuação do Flamengo no primeiro Clássico dos Milhões da temporada. O Rubro-Negro venceu o Vasco por 2 a 0 , neste sábado (15), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, com uma atuação dominante. Dessa forma, o técnico aproveitou para fazer uma citação ao português Jorge Jesus para descrever a vitória rubro-negra.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança da Taça Guanabara com 20 pontos. Assim, garantiu a vaga na semifinal do Carioca. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (22), às 16h30 (de Brasília), contra o Maricá, no Maracanã.