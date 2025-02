Cruzeiro e América ficam no empate no jogo de ida da semifinal do Mineiro

Raposa saiu na frente com gol de pênalti de Gabigol no primeiro tempo; Barros deixou tudo igual na segunda etapa

O Cruzeiro empatou com o América Mineiro por 1 a 1 na tarde deste domingo (16), no Mineirão, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Dessa forma, o gol da Raposa foi marcado por Gabigol e Barros empatou para o Coelho.

Assim, a vaga para a final vai ser decidida no confronto de volta. A partida será no próximo sábado (22) e ainda está sem o horário definido. Vale ressaltar, portanto, que quem avançar para final enfrenta o Atlético Mineiro ou a Tombense. Aliás, no primeiro jogo o Galo levou a melhor e venceu por 2 a 0.