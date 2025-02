Cebolinha vibra com fim do jejum e elogia Filipe Luís

Último gol do atacante foi na histórica goleada por 6 a 1 / Crédito: Jogada 10

Não é um déjà-vu. Everton Cebolinha voltou a marcar contra o Vasco e foi decisivo para a vitória do Flamengo no primeiro Clássico dos Milhões da temporada. O atacante não marcava desde junho do ano passado, quando fez um dos gols da histórica goleada por 6 a 1 sobre o Cruz-Maltino, e encerrou o jejum neste sábado (15), no Maracanã. O jogador também elogiou o técnico Filipe Luís. “Tenho boas lembranças contra o Vasco. Fui muito feliz naquele chute e pude ajudar o time nessa vitória. O professor (Filipe Luís) tem dado rodagem para o elenco, todo mundo está entrando e dando resultado. Isso eleva a confiança do grupo e é importante porque temos muitas competições pela frente. Temos que trabalhar para seguir evoluindo e, lá na frente, comemorar”, disse.

Everton Cebolinha sofreu uma ruptura do tendão do tornozelo em agosto do ano passado. Assim, perdeu o restante da temporada e só retornou aos gramados no Carioca deste ano. Aos poucos, tem recebido oportunidades para recuperar o ritmo de jogo. Ele entrou no segundo tempo contra o Vasco e fez o gol que garantiu a vitória por 2 a 0.