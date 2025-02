Carille vê melhora no segundo tempo e lamenta início ruim

Treinador destacou a mudança de postura do time no segundo tempo

O Vasco viveu momentos opostos no primeiro Clássico dos Milhões da temporada. No primeiro tempo, foi dominado e saiu atrás no placar. Já na etapa final, reagiu e chegou a colocar uma bola no travessão com Vegetti, mas sofreu o gol derradeiro no fim. Assim, o técnico Fabio Carille lamentou o início ruim, mas apontou a melhora da equipe na etapa final e cobrou mais regularidade.

“Poderíamos ter feito muitas substituições no intervalo. O time foi muito abaixo. Mas por que não tentar organizar o time com os mesmos jogadores? E a resposta foi boa. Fizemos um segundo tempo com uma atitude muito diferente. Tem que encarar um clássico e tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo”, disse o treinador.