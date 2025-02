Athletico apresenta oferta por Du Queiroz, ex-Grêmio e Corinthians, mas se depara com entrave

O Athletico buscou a contratação de Du Queiroz, ex-Grêmio e Corinthians e que pertence ao Zenit, da Rússia. O clube paranaense chegou a apresentar uma oferta para contar com o volante em definitivo, mas se deparou com entrave financeiro e no desejo do jogador, que aceitaria ser repatriado apenas para atuar na Série A. A informação é do Blog da Nadja, do portal ‘ge’.

O meio-campista de 25 anos, que despontou para o futebol no Corinthians, defendeu o Grêmio na temporada passada. O clube gaúcho, porém, decidiu não acionar a cláusula de compra. Ele tem vínculo os russos até junho de 2028. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pelo Tricolor gaúcho, Du Queiroz disputou 28 partidas entre quatro competições em 2024. A saber, Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Apenas nove, entretanto, foram na condição de titular. Sem a possibilidade de contar com o reforço, o Furacão tem à disposição no meio-campo Raul, Falcão, Felipinho e Patrick, anunciado recentemente. Até o momento, o Athletico cravou 14 contratações para reforçar o elenco de Maurício Barbieri antes da largada para a Série B do Campeonato Brasileiro, o principal objetivo rubro-negra na temporada. O encerramento da janela de transferências se dará no dia 28 de fevereiro.