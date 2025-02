Árias celebra marca pelo Fluminense e analisa início de temporada da equipe

Atacante chegou a 200 jogos pelo Tricolor e deu as duas assistências para os gols da equipe na vitória contra o Nova Iguaçu

Jhon Árias foi um dos responsáveis pela vitória por 2 a 0 do Fluminense em cima do Nova Iguaçu na tarde deste domingo (16), pela 10° rodada do Campeonato Carioca. O colombiano, que comemorou 200 partidas pelo Tricolor, foi quem deu o passe para os dois gols e comemorou o resultado em um dia duplamente especial: aniversário da sua mãe.

“Hoje é um dia muito feliz para mim. Fico muito orgulhoso, muito grato a Deus pela oportunidade de fazer 200 jogos com essa camisa tão importante e tão especial pra mim. Hoje é um dia especial na minha casa, é aniversário da minha mãe Mônica, aproveito para parabenizá-la ao vivo. Ela sabe que eu a amo muito, que sou muito grato a ela e é por ela que hoje eu estou aqui. Então, hoje, graças a Deus, pudemos coroar esse jogo importante pra mim com a vitória, que é muito importante pra nós“, comemorou Árias.