Argentina tropeça e Brasil é campeão do Sul-Americano Sub-20

O Brasil é o campeão do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. Na noite deste domingo, 16/2, após vencer o Chile na preliminar por 3 a 0, os garotos canarinhos foram para as cadeiras do estádio Olímpico José Antonio Anzoátegui em Puerto la Cruz. De lá acompanharam o jogo entre Argentina e Paraguai. Os argentinos precisavam vencer por 4 ou mais gols para que tirassem o título dos brasileiros. Mas que se viu foi uma Argentina errática, que viu o Paraguai abrir 2 a 0 e perder outros cinco, antes de marcar um gol , aos seis da etapa final, que reacendeu as esperanças do time, que teve reação com muita garra. No fim, o Paraguai venceu por 3 a 2. Brasil campeão! Foi uma grande reviravolta para um time que, na estreia, perdeu por 6 a 0 para essa mesma Argentina, a pior derrota da seleção em um Sul-Americano Sub-20 na história. Mas o título veio, apesar dos altos e baixos, com o time jogando mal na maioria das partidas, como o duelo deste domingo, em que o 3 a 0 saiu nos minutos finais, após o time sofrer muito durante o jogo.

Assim, o Brasil foi campeão com 13 pontos, contra 11 da Argentina. O terceiro lugar foi da Colômbia, com 9 pontos. A seguir viram Paraguai (7), Uruguai e Chile (ambos com 1 ponto).

O Brasil conquista seu 13º título sul-americano, garantindo também vaga no Mundial ao lado de Argentina, Paraguai e Colômbia. O Uruguai, quinto colocado, foi eliminado. Já o Chile, lanterna, tem sua vaga garantida no Mundial por ser o país anfitrião. Argentina irreconhecível Ninguém entendeu nada no primeiro tempo. A única explicação é que a Argentina entrou nervosa, já que precisava golear para ser campeã de um torneio que todos davam como certo, já que o time foi, de longe, o melhor da competição. Mas o que se viu foi um Paraguai dominante. A seleção Guaraní marcou com Kmet aos 29 minutos, em um belo chute após cruzamento da esquerda. Depois disso, os paraguaios acumularam gols perdidos, bola na trave e teve Fabrizio Martinet como o melhor da etapa inicial. O título é do Brasil No segundo tempo, no primeiro minuto, Caballero aproveitou um vacilo defensivo e fez o segundo gol paraguaio. Parecia o fim de linha para os argentinos. Contudo, o gol de Carrizo, aos seis minutos, aproveitando uma sobra da defesa, diminuiu o placar para a Argentina e fez os Hermanos acordarem em campo. O Paraguai sentiu e passou a sofrer pressão. O goleiro Víctor Rojas fez uma série de defesas difíceis, mas não evitou que Carrizo, aos 20 minutos, fizesse mais um gol e deixasse tudo igual: 2 a 2.