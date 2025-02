Willian José marca, reservas do Bahia vencem Barcelona de Ilhéus e ficam perto da semifinal

Inédito: Bahia no Barradão, mas sem o Vitória

O duelo deste sábado teve caráter histórico. Afinal, o Bahia atuou pela primeira vez no Barradão sem que o Vitória fosse o seu rival. A partida, que teve mando do Barcelona de Ilhéus, marcou também a volta dos torcedores do Tricolor ao estádio. Este fato, aliás, não acontecia desde 2018, quando os Ba-Vis começaram a ocorrer com torcida única.

O Bahia vira a chave com foco total para a Libertadores. Na terça (18), portanto, o Esquadrão encara o The Strongest, às 21h30 (de Brasília), na Bolívia, pelo duelo de ida. Já o Barcelona de Ilhéus volta a jogar no próximo sábado. Isso porque medirá forças contra o Porto, às 16h, no Agnaldo Brito, pela última rodada da primeira fase do Baianão.