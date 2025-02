Torcedores do Fla apostam em nova vitória sobre o Vasco: ‘Mais um dia comum’

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, em duelo válido pela 10ª rodada do Carioca

A torcida do Flamengo presente no Maracanã está confiante em uma vitória rubro-negra sobre o Vasco. As duas equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h45, em duelo válido pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Carioca.

“Vamos bater no Vasco. Desde quando me conheço por gente, eles sempre têm times horríveis e não batem de frente com a gente. Expectativa alta. Vai ser mais um dia comum. Vai ter gol do Plata, do Bruno Henrique, de todo mundo aí. Aposto num 3 a 1, vamos para cima com Filipe Luís”, comento um torcedor do Flamengo identificado com Luis.