TJD suspende Barboza, Cleiton e Allex Telles preventivamente por 30 dias

Para o TJD, em seu despacho, “Alexander Nahuel Barboza Ullúa agiu de forma lamentável buscando agredir companheiros de profissão”. Considerando gravíssimos os fatos ocorridos e protagonizados pelo jogador. No caso de Cleiton, o jogador do Flamengo “não merece melhor destino pois agrediu fisicamente o atleta Alexander Barbosa, como relatado na súmula“. Por fim, Allex Telles “tem a responsabilidade de ser um bom exemplo, uma vez que pode influenciar a torcida, outros atletas, jovens atletas, crianças. E nada justifica seu desrespeito ao Delegado da partida”.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) suspendeu preventivamente por 30 dias os jogadores Barboza e Allex Telles, do Botafogo, e Cleiton, do Flamengo, pela briga que ocorreu ao final do jogo em que o Rubro-Negro venceu o Glorioso por 1 a 0 , pelo Campeonato Carioca, na última quarta-feira (12/2). Barboza e Cleiton, além do Rubro-Negro Gerson, foram expulsos. Já Allex Telles não levou o vermelho, mas teve participação no fim da confusão.

Logo após o apito final do árbitro, Barboza discutiu e empurrou Bruno Henrique, ficando em posição de briga diante do jogador do Flamengo, caído. Gerson veio para separar a briga e ficou discutindo com Barboza, até que se iniciou um princípio de confusão. Durante a altercação, Barboza tentou acertar um soco, mas levou um cruzado do zagueiro Cleiton (que estava no banco de reservas e não entrou em campo), perdendo um dente. Gerson, Barboza e Allex Telles receberam cartão vermelho. A confusão continuou na saída para os vestiários, quando jogadores do Botafogo aguardavam os jogadores do Flamengo e quase chegaram às vias de fato. É por causa de sua ação na saída de campo, mesmo sem levar vermelho, que Allex Telles também foi punido.

Denúncia do TJD e prováveis punições

O julgamento do caso será no dia 19. O TJD denunciou Cleiton e Alex Barboza no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de “agressão física durante a partida”. A punição pode variar entre quatro e doze partidas. O texto ainda menciona que, “se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo médico”, a pena pode variar entre oito e 24 jogos. Já Allex Telles, o único que não recebeu cartão vermelho em campo, está enquadrado no artigo 243-F, por ofensa à honra em fato relacionado ao jogo, após a discussão no túnel dos vestiários.

Gerson não recebeu suspensão preventiva, mas está denunciado no artigo 250, por praticar “ato desleal ou hostil” no clássico. Se punido, o Flamengo poderá ficar sem o jogador por uma a três partidas.

Árbitro do VAR pega suspensão preventiva de 30 dias

Vale citar que o TJD não deferiu o pedido de suspensão do árbitro Bruno Mota Correia, julgando que ele agiu de forma correta. Porém, o titular do CAR da partida, Paulo Renato da Silva, está suspenso preventivamente por 30 dias, pois cometeu erro gravíssimo ao não chamar o árbitro para rever o lance em que De La Cruz acertou Marcelo Martins com uma cotovelada no primeiro tempo do jogo. Era caso claro de expulsão.