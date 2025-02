Monsalve, sobre gol que definiu vitória do Grêmio: ‘Importante e difícil’

Meia marcou o gol que garantiu o triunfo do Tricolor sobre o Ypiranga neste sábado (15), pela última rodada do Gauchão

Com gol de Monsalve, o Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0 neste sábado (15), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Agora, vai encarar o Juventude na semifinal do Estadual.

Na partida, o Tricolor ficou com um a menos em campo desde o primeiro tempo, com a expulsão de João Lucas. Assim, o autor do gol do jogo analisou o desempenho da equipe fora de casa, e destacou o esforço em atuar com um a menos.