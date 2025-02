Marmoush comanda vitória do City sobre o Newcastle

Com duas assistências brasileiras, egípcio marca três gols no primeiro tempo e coloca a equipe no G4 do Inglês

Com três gols de Marmoush, todos no primeiro tempo, e um de McAtee, já na segunda etapa, o Manchester City goleou o Newcastle por 4 a 0, neste sábado (15), no Ettihad Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado colocou a equipe no G4, com 44 pontos. O adversário permanece com 41, em sétimo lugar.

O próximo desafio do City será diante do Real Madrid, quarta-feira (19), pelos playoffs da Liga dos Campeões. Já o Newcastle volta a campo domingo (23), pelo Campeonato Inglês, diante do Nottingham Forrest.