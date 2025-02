Lusa empata com os reservas do Corinthians em jogo movimentado

Pacaembu vê uma clássico elétrico. A Portuguesa sai na frente, leva a virada, mas consegue o 2 a 2 com o líder do Paulistão

Portuguesa e Corinthians fizeram um jogo emocionante na noite deste sábado, 15/2, pelo Paulistão. Cheio de variações e com o placar final de 2 a 2. A Lusa abriu o placar com Jajá, mas o Timão virou com gols de Bidu e Talles Magno, de pênalti. No entanto, a Lusa foi para cima e empatou com Maceió. Ambos os times perderam outras ótimas oportunidades. Enfim, o empate fez justiça. Vale citar que o Timao jogou com reservas, pois os titulares foram resguardados para a estreia da Libertadores.

O empate leva o Corinthians aos 26 pontos, já garantido nas quartas de final, em primeiro no Grupo A e com a melhor campanha geral. A Lusa segue viva na briga por uma vaga na próxima fase, com 11 pontos, em segundo lugar no Grupo B. Contudo, pode perder a posição ao fim da rodada.