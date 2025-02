Leverkusen não sai do 0 a 0 contra o retrancado Bayern

É isto mesmo que você leu. O Bayern dá um chute a gol e segura só Deus sabe o placar em 0 a 0. Assim, mantém 8 de vantagem na ponta / Crédito: Jogada 10

Neste sábado, 15/2, o atual campeão e atual vice-líder do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen, recebeu o líder Bayern de Munique, na BayArena, pela 22ª rodada da competição. Em um dos jogos mais esperados da temporada, decisivo para o restante da competição e com o estádio lotado, o time da casa massacrou os bávaros no primeiro tempo. Manteve a pegada na etapa final diante de um Bayern extremamente acuado, que deu sua primeira finalização (sem perigo) os 36 minutos da segunda etapa, apesar dos 46% de posse. Mas o Leverkusen, mesmo com 16 finalizações a 2, lamentou duas bolas na trave e o fato de Neuer fazer milagre no fim. Dessa forma, 0 a 0. Assim, este empate teve jeitão de vitória para o Bayern, que, mesmo com seus astros em campo, nada produziu. Mas manteve os oito pontos de vantagem para o Leverkusen: 55 a 47.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bayern na retranca? No primeiro tempo, o Leverkusen fez um jogo bem mais efetivo do que o Bayern, que não conseguia sair da marcação do time da casa e viu o rival não seguir para o intervalo em vantagem por sorte. Afinal, o Leverkusen acertou duas na trave, com Frimpong e Tella. Além disso, Wirtz, endiabrado pela esquerda, quase marcou num chute do meio de campo.