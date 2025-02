Lesões causam desfalques no Atlético para semifinal do Mineiro

Júnior Santos e Palácios não poderão enfrentar o Tombense neste sábado, no jogo de ida, no Mineirão

Júnior Santos e Palácios estão ausentes do jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro neste sábado (15) contra o Tombense. O Atlético informou que a dupla sofreu lesões durante o treino da tarde desta sexta-feira na Cidade do Galo.

Essa situação não acarreta problemas para Cuca em relação ao time titular, uma vez que Cuello assumiu a posição de Júnior Santos recentemente. Palácios tem sido uma opção no banco de reservas desde o início do ano.

Apesar de perder duas alternativas de ataque para o confronto da semifinal, Cuca ganhou a opção de Rony, que chegou do Palmeiras, está disponível para a reta final do Campeonato Mineiro.

O provável time do Galo, por conta das lesões que desfalcarão o time, terá: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa e Rubens; Hulk e Cuello.

Como o Tombense teve melhor campanha na primeira fase, o Atlético inicia a disputa da semifinal com o mando de campo no Mineirão. A partida de volta será no próximo fim de semana, com o mando da equipe de Tombos em sede ainda não definida.