Leonardo Jardim ensaia Cruzeiro com força máxima no clássico contra América

O técnico Leonardo Jardim terá pela frente já um clássico em sua segunda partida desde que assumiu o Cruzeiro. No caso, o confronto contra o América, neste domingo (16), que marca o início da disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Ainda sem atuações convincentes no início de temporada, a intenção pelo lado celeste é evitar surpresas. Por isso, o treinador português provavelmente vai usar sua equipe com força máxima.

Em sua estreia no comando da Raposa, Jardim perdeu para o Democrata de Governador Valadares, na Arena o Jacaré, mas com um time alternativo. Afinal, algumas das principais peças do elenco estavam indisponíveis por suspensão, problemas físicos ou até mesmo poupados. O atacante Gabigol, por exemplo, recebeu o cartão vermelho no clássico com o Atlético. Por isso, foi desfalque neste duelo seguinte.