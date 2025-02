Ídolo e xodó da torcida, Arias alcançará marca importante pelo Fluminense

Atleta chegará a 200 partidas pelo clube se enfrentar o Nova Iguaçu e ocupa a quarta posição de estrangeiros com mais jogos pelo Tricolor / Crédito: Jogada 10

Xodó da torcida, Jhon Arias entrou de vez para o hall de ídolos do Fluminense ao se destacar nas conquistas recentes do clube, sobretudo a Libertadores e a Recopa. Assim, o colombiano, que renovou seu contrato até o meio de 2028, mesmo com o interesse de clubes europeus, está prestes a alcançar mais uma marca importante com a camisa tricolor: 200 jogos. O jogador pode atingir tal número já neste domingo (16). Afinal, os comandados do técnico Mano Menezes medem forças, às 16h (de Brasília), com o Nova Iguaçu, pela penúltima rodada da Taça Guanabara. O time precisa vencer para seguir vivo na busca por uma vaga nas semifinais. Contudo, sabe que necessita de uma combinação de resultados para avançar às semifinais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alçado a ídolo, o camisa 21 acumula números expressivos pelo Tricolor: são 199 jogos, 106 vitórias, 37 empates e 56 derrotas, com 43 gols e 43 assistências (59,46% de aproveitamento). O presidente Mário Bittencourt, por sinal, destacou que a permanência do meia-atacante é o principal reforço da equipe na temporada.

“Acho que o Mano já falou isso, de reforços para a parte da frente, que possam ter gol, assistência. E buscou um jogador deste perfil para ter no elenco, com muitos gols, assistências, que tenha a cara do clube, ainda jovem. E essa coletiva é para apresentar para vocês o que a gente chama de reforço mais importante para a temporada. Quero apresentar aqui o Arias”, disse. Declaração de amor e mudança no posicionamento Com a ausência de Paulo Henrique Ganso, que teve um miocardite leve, Jhon Arias tem atuado mais centralizado para exercer a função de meia e tem dado conta do recado. Diante do Vasco, o colombiano foi o melhor em campo e ditou o ritmo do meio-campo tricolor, que foi superior ao rival e virou a partida.

“Eu acho que é algo difícil de explicar, porque quando jogo com esta camisa, consigo fazer coisas além do natural. Eu amo jogar com essa camisa, eu amo jogar com o Fluminense. Então, tudo o que faço, jogar depois de data Fifa, jogo com menos de 24 horas” se declarou. Confira o ranking atualizado dos estrangeiros com mais jogos pelo Fluminense 1º – Darío Conca (2008-2011 | 2014-2015): 272 jogos

2º – Russo (1933-1944): 251 jogos

3º – Romerito (1984-1989): 214 jogos

4º – Jhon Arias (2021-hoje): 199 jogos

5º – Germán Cano (2022-hoje): 178 jogos “A decisão de ficar no clube foi familiar, decisão que a gente tomou junto com a minha esposa. A gente está muito feliz aqui, se sente em casa no Fluminense, no Rio. Tenho uma filha carioca e desejo para ela que cresça vivenciando o amor que o pai tem vivenciado todos os anos aqui no clube, então eu acho que como a gente falou nesse últimos dias, era momento de escutar o coração, saber que o melhor para nós, para a nossa família, é estar aqui. Eu jogo por amor ao Fluminense, amo jogar nesse clube”, afirmou.