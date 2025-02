Goleiro Tadeu comemora marca de 20 pênaltis defendidos pelo Goiás

O Goiás conquistou uma importante vitória fora de casa ao bater a Aparecidense por 1 a 0, na quinta-feira (13/2). O triunfo marcou a segunda vitória do Esmeraldino em apenas dois dias, já que na quarta-feira a equipe superou o União Rondonópolis pela Copa Verde. Com o resultado, o Verdão chegou aos 13 pontos e ocupa a quinta colocação no Campeonato Goiano, na zona de classificação às quartas de final. Mas com um detalhe: tem menos um jogo do que os quatro primeiro colocados. Vencendo o jogo em atraso, pula para 2º.

Destaque da partida, o goleiro Tadeu brilhou ao defender um pênalti nos minutos finais, garantindo o placar positivo e celebrando não apenas a vitória, mas também a dedicação do grupo.