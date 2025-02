Francês: PSG vence Toulouse e segue na liderança isolada

O PSG venceu o Toulouse por 1 a 0, neste sábado (15), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Francês. O gol marcado por Fabián Ruiz, no segundo tempo, no Estádio Municipal de Toulouse, confirmou o triunfo e a vantagem do clube de Paris na liderança da Ligue 1.

Dessa maneira, o PSG chegou aos 56 pontos e manteve a vantagem de 10 pontos para o vice-líder Olympique de Marselha. O principal concorrente pelo título nacional, inclusive, também venceu seu compromisso nesta 22ª rodada.