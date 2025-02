Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

Times chegam sonhando com vaga à semifinal do Carioca; partida ocorre no domingo (16), no Maracanã, às 16h (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

Ainda sonhando com vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo neste domingo (16) para encarar o atual vice-campeão, Nova Iguaçu, em jogo da décima e penúltima rodada da Taça Guanabara. Com 11 pontos, o Tricolor surge apenas na nona colocação a duas partidas do fim, mas ainda tem chance de classificação. Já a Laranja da Baixada vem em quinto, com 13, e pode praticamente sacramentar a vaga em caso de vitória no Maracanã. Assim, a bola rola às 16h (de Brasília). Onde assistir O jogo terá transmissão da Band pela TV aberta, Premiere no sistema de Pay-per-view, e Goat pelo YouTube.

LEIA MAIS: Fluminense e Atlético-MG trocam documentos, e Otávio é aguardado no RJ

Como chega o Fluminense O Tricolor vem de empate com o Flamengo (0 a 0), em jogo que o sistema defensivo foi o principal destaque. E falando em defesa, o Fluminense pode ter um desfalque de peso no setor. Afinal, Thiago Silva, com dores no calcanhar esquerdo, não treinou na semana e não deve ir a campo. Ele será reavaliado neste sábado (15) para saber se há, então, condição de atuar. Se não for o caso, Freytes ou Thiago Santos surgem como opções para o lado de Ignácio. Ainda na linha defensiva, a boa notícia fica por conta de Samuel Xavier. Fora dos últimos dois jogos por problemas no pé direito, o lateral pode começar jogando no lugar de Guga. Renato Augusto e Ganso seguem fora, aliás. Como chega o Nova Iguaçu Após um início animador, com apenas uma derrota nas primeiras sete rodadas, o Nova Iguaçu vem de dois tropeços. Perdeu por 1 a 0 para o Botafogo na oitava rodada e empatou em 0 a 0 para o Volta Redonda, no último domingo (9). Assim, a equipe não sabe o que é fazer gol desde a sétima rodada, quando venceu a Portuguesa por 1 a 0.