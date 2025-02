Flamengo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Flamengo e Vasco fazem mais uma versão do Clássico dos Milhões, neste sábado (15), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã. O Rubro-Negro tem 17 pontos, lidera o estadual e pode confirmar a classificação para as semifinais da competição. Do outro lado, o Cruz-Maltino está na terceira colocação, com 14. O Flamengo chega como favorito. O time comandado por Filipe Luís tem se mostrado mais sólido e eficiente, enquanto o Cruz-Maltino ainda busca maior consistência sob o comando de Fábio Carille. Entretanto, quando se trata de clássico, as condições se igualam e o confronto pode ser aberto. A Voz do Esporte transmite este super duelo a partir das 20h15 (de Brasília), A narração e o comando é de Eduardo Rizzati.