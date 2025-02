Cuca confirma saída de Otávio para o Fluminense

Após três anos no Atlético-MG, o volante aceitou a oferta do Tricolor carioca para um contrato de quatro temporadas

O técnico Cuca confirmou uma baixa no elenco do Atlético-MG: o volante Otávio vai para o Fluminense. O atleta assinará por quatro anos com a equipe do Rio de Janeiro. Aliás, o acordo com a equipe mineira se encerraria na metade de 2026.

Em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Tombense, por 2 a 0, pela ida da semifinal do Mineiro, o treinador explicou os motivos que levaram o atleta a sair do clube. Segundo Cuca, Otávio terá uma segurança maior em muitos aspectos com a oferta do Fluminense.