Contratado pelo Botafogo, Nathan se despede do Grêmio

Atacante Nathan Fernandes exalta período de nove anos no Grêmio e se prepara para um contrato extenso no Botafogo, até 2029.

O atacante Nathan Fernandes postou uma mensagem de despedida para o Grêmio nesta sexta-feira (14/2). Afinal, ele está de malas prontas para defender as cores do Botafogo, no Rio de Janeiro.

“Foram quase 9 anos no maior do Sul! Foram quase 9 anos que o Grêmio me acolheu. Cheguei aqui um menino, em busca do meu sonho e, saio daqui com um dos meus maiores sonhos concretizados”, declarou nas redes sociais.