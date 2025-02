Com um a menos, Grêmio bate o Ypiranga e encara o Juventude na semifinal

Mesmo com a inferioridade numérica desde o primeiro tempo, o Tricolor venceu por 1 a 0 fora de casa, com gol de Monsalve

Com time alternativo, o Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0 neste sábado (15), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Mesmo com inferioridade numérica, o Tricolor encontrou o gol com Monsalve aos 16 minutos do segundo tempo.

Já classificado para a semifinal do Estadual, o líder do Grupo A somou 17 pontos com a vitória e, então, ficou com a terceira melhor campanha geral. Agora, agora vai encarar o Juventude na próxima fase do torneio. A outra semifinal será entre Internacional e Caxias.