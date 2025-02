Bruno Henrique, do Flamengo, busca ‘desencantar’ contra sua maior vítima em clássicos

Atacante ainda não balançou as redes pelo Campeonato Carioca e pode encerrar 'jejum' neste sábado (15) contra o Vasco, no Maracanã

Bruno Henrique ainda busca seu primeiro gol no Campeonato Carioca de 2025. E a ocasião caiu na melhor hora. O Flamengo , afinal, quer confirmar a classificação às semifinais da competição. Contudo, o time precisa vencer o Vasco, neste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, pela 10ª e penúltima rodada da Taça Guanabara, fase incial do Estadual. Diante disso, o atacante rubro-negro pode ajudar nesta missão, já que o Cruz-Maltino é sua maior vítima em clássicos cariocas.

Em bom momento, Bruno Henrique vai atingir uma marca de 50 clássicos pelo Flamengo, um feito que poucos jogadores atingiram. O atacante soma 19 gols em 49 clássicos, além de três assistências. O Vasco, afinal, é o time que mais levou gols, com oito gols até o momento. Na segunda posição, o Botafogo sofreu sete gols do jogador. O Fluminense fecha a lista, com quatro gols do atacante.

Por conta do rodízio do elenco por Filipe Luís, Bruno Henrique jogou somente quatro partidas na temporada. Foram três jogos pelo Carioca e um pela Supercopa do Brasil. O último, afinal, marcou dois gols e ajudou o Flamengo a se sagrar tricamepão do torneio. Agora, ele busca seu primeiro gol pelo Campeonato Carioca.

No último duelo contra o Vasco, Bruno Henrique, como de costume, deixou o seu gol. Naquela ocasião, o Flamengo venceu a partida por 6 a 1 pelo Brasileirão de 2024. Antes disso, ele marcou nos duelos pelo Brasileirão de 2020, fez dois gols no jogo icônico do 4 a 4, no Mané Garrincha e na goleada por 4 a 1 também em 2019. Por fim, ele foi decisivo e marcou dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o rival pelo Campeonato Carioca do ano mágico.

A situação no Carioca

Por fim, o Flamengo voltou à liderança da Taça Guanabara ao vencer o Botafogo. Agora, o time pode carimbar matematicamente sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca já neste final de semana, com uma rodada de antecedência. Além disso, tem chance de conquistar o título símbolo da Taça Guanabara, mas precisa de alguns resultados.