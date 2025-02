Brasil x Chile, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o sonho da conquista do título, Brasil enfrenta o Chile, neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20. A partida será no Estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto la Cruz (VEN). A Seleção Brasileira ocupa a primeira posição, com 10 pontos, enquanto a La Roja é a última colocada, com apenas um ponto até o momento.

A equipe comandada por Ramon Menezes precisa fazer o “dever de casa” para confirmar o título da competição. Isto porque a Argentina, segunda colocada e com mesmo número de pontos do Brasil, joga contra o Paraguai. Os “hermanos” ficam atrás por conta do saldo de gols (4 a 3). Mas com uma vatagem. Afinal, a sua partida será 21h30, no duelo de fundo. Ou seja: saberá o resultado do jogo do Brasil,